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Giriş Tarihi: 3.6.2023 01:28

Silahla oyun faciayla bitti! 11 yaşındaki çocuk akrabasını vurdu

Edirne'de 11 yaşındaki Y.D., evinin önünde fotoğraf çekilmek isterken elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu akrabası Naz Gürateş'i (16) vurdu. Gürateş, özel bir hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

DHA
Silahla oyun faciayla bitti! 11 yaşındaki çocuk akrabasını vurdu

Olay, akşam saatlerinde Menzilahir Mahallesi Taşköprü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.D. ve akrabası Naz Gürateş, anneannesinin evinin önünde tabancayla fotoğraf çekilmek istedi. İkili fotoğraf çekilirken, bu sırada Y.D.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı.

Merminin isabet ettiği Naz Gürateş kanlar içerisinde kalırken, Y.D. ise olay yerinden kaçtı. Gürateş, mahalleli tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Kentteki özel bir hastanenin acil servisinde müdahale edilen Gürateş, kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Y.D., 1 saatlik çalışmanın ardından yakalanıp, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Silahla oyun faciayla bitti! 11 yaşındaki çocuk akrabasını vurdu
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