Silahla şaka cinayetle bitti

İstanbul Beyoğlu'nda tabancayla şakalaşan arkadaşların oyunu faciayla bitti. Otopark işleten Mevlüt D. (34) gece saatlerinde kulübede arkadaşları Bahattin Aktaş (49) ve Mehmet D. (45) ile sohbet ediyordu. Tabancasını çıkartan Mevlüt D. şaka amacıyla oynamaya başladı. Silah yanlışlıkla ateş alınca Aktaş'ın kulağından girip başından çıkan kurşun Mehmet D.'yi de koltuk altından ve kolundan yaraladı. Yaralılardan Aktaş kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan Mevlüt D.'nin üzerinde kullandığı silah ve aracında bir ruhsatsız silah bulundu. Mevlüt D.'nin ifadesinde şakalaşırken silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi. Mevlüt D. "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "ateşli silah kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandı.