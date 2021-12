Silahlı saldırı anı kameralara yansıdı

Kocaeli Başiskele İlçesi Barbaros Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir beyaz eşya mağazasının önüne yanaşan otombilden inen kişi, aniden silahını çıkartarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu adının A.Ç olduğu öğrenilen bir kişi bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu esnada henüz ismi öğrenilemeyen zanlı, plakası alınamayan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.Ç'yi alarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk etti. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren saldırganın kimliğini tespit ederek yakalanması amacıyla soruşturma başlattı.

Öte yandan olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucu, saldırı anını an be an kayıt altına alan, bir güvenlik kamerasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yine iddialara göre olayın alacak verecek meselesinden kaynaklı olarak yaşandığı ileri sürüldü.