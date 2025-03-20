Silahla tehdit edip tecavüz davasında tahliye kararı verildi

Bolu'da 3 ay önce amaca kızı İlknur K.'ya silah zoruyla tehdit edip, tecavüz etmek suçundan tutuklama kararı verilen ve ilk duruşmasına çıkan Ayhan K., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, şöyle bir savunmada bulundu: "İlknur ile akrabalık bağımız var. Eşi ölmeden önce kendisini bana emanet etti. Öldükten sonra da İlknur ile yakınlık başladı. Sevgili oldu, Benim amacım ona yardımcı olmaktı. Daha sonra aramızda sevgi bağı oluştu. Evlenmek için onunla birlikte oldum, 24 Kasım 2024 tarihinde de kendi razısıyla birlikte olduk. Ancak, kendisini hastalıklı birisiydi. Takıntılıydı. Anne ve öz kardeşine bile düşman gibi bakıyordu. Kesinlikle, zorla tecavüz etmedim. Bana iftira atıyor. Kendisinden de para almadım. Kendi isteğiyle bana apara verdi. Hatta bana ihanet bile etti. Başkasıyla da birlikte oldu. 7 aydır birlikteliğimiz oldu. Onu incitecek bir şey yapmadım" dedi.

SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Duruşma önce sanık amca oğlu Ayhan K. ile aynı ortamda olmak ve onu görmek istemediğini belirten İlknur K., AGO odasında başından geçenleri psikolog eşliğinde şunları söyledi: "Eşim hayatını kaybettiğinden amca oğlu olan sanık bana, farklı duygularla yaklaşmaya başladı. Ben bir hayvanseverim. Kendisinin de bir köpeği olduğunu bana söyledi ve hasta olduğunu belirtti. Beni de evine davet etti. Bende köpeğini merak ettiğim için evine gittim. Alkol teklifinde bulundu. Kabul ettim. Bir bardak içerisinde bira getirdi. Onu içtikten sonra bir anda kendimi kaybettim. Elim ayağım tutmaz oldu. İçerisine ene koydu bilmiyorum. Beni tokatlamaya başladı. Yere düştüm. Beni sürükleye sürükleye yatak odasına götürüp, üstümü başı yırtık, silah tehdidiyle zorla bana tecavüz etti. Kendisinden şikayetçiyim. Onun yüzünden geceleri uyku bile uyuyamıyorum. İyi görünmek için her şeyi yapıyordu. Başka kadınlara da böyle şeyler yapmış. Benim hayatımı kararttı. Yürüyen her kadını kötü gören birisi bu. Hamile kalmamak için tecavüz sonrası ilaç aldım. Tecavüzün bedelini ödemesini istiyorum. Hesabın sorulmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum. Hayatı bana zehir etti" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından savcıya söz verdi. Mahkeme savcısı tutuklu sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti de bu talebin üzerine sanık Ayhan K.'nın haftada bir imza ve yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi. Durumsa 11 Nisan 2025 tarihine karar verdi.