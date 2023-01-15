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Giriş Tarihi: 15.1.2023 09:55 Son Güncelleme: 15.1.2023 10:33

Silahla ve uyuşturucu maddelerle yakalandılar

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından silahla ve uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Silahla ve uyuşturucu maddelerle yakalandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. K.O. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 14 gram Metamfetamin maddesi, 61 gram Kokain maddesi, 107 gram Skunk maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 120 lira nakit para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen K.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Silahla ve uyuşturucu maddelerle yakalandılar
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