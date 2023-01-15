Silahla ve uyuşturucu maddelerle yakalandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. K.O. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 14 gram Metamfetamin maddesi, 61 gram Kokain maddesi, 107 gram Skunk maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 120 lira nakit para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen K.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.