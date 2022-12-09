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Giriş Tarihi: 9.12.2022 18:09 Son Güncelleme: 9.12.2022 18:10

Silahla vuruldu! 26 gün sona hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit İlçesi Arızlı TOKİ Konutlarında meydana gelen olayda odasında silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede  26 gün  boyunca tedavi gören  20 yaşındaki Emircan Demirel kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Silahla vuruldu! 26 gün sona hayatını kaybetti

İzmit İlçesi Arızlı TOKİ Konutları'nda 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen olayda, odasından silah sesinin gelmesi üzerine yakınları tarafından kanlar içerisinde bulunan Emircan Demirel, yapılan ihbar ile olay yerine gelen ambulans tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan ve ardından yoğun bakıma kaldırılan Emircan Demirel sabaha karşı fenalaşarak hayatını kaybetti.Körfez'de motor ustası olarak çalışan Emircan Demirel'in bekar olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Emircan Demirel yapılan otopsi sonrasında Pendik'te toprağa verileceği öğrenildi.

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Silahla vuruldu! 26 gün sona hayatını kaybetti
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