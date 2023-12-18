Silahla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cevizliköyü Sıcakpınar bölgesi Ballıkaya mevkisinde odun kesen 22 yaşındaki Umut Unat isimi genç, A.T. isimli arkadaşının elindeki silahın ateşlenmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cevizliköyü Sıcakpınar bölgesi Ballıkaya mevkiinde meydana geldi. Odun toplamak için bölgede bulunan grubun içerisindeki A.T. Kaleşnikof marka silah ile doldur boşalt yapmak isterken silah ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu 22 yaşındaki Umut Unat karın bölgesinden yaralandı. Olay bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı U.U. ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Umut Unat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.