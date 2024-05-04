Silahlar fıstık kutusundan çıktı!

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Mayıs Perşembe günü yasa dışı silah ticareti yapan müşterilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, A.B. (27) ve Y.B. (22) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, fıstık kutusunda poşet içinde 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet uzun namlulu otomatik tabanca ile 17 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanarak sağlık kontrolünün ardından adli makamlara sevk edilen A.B. ve Y.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.