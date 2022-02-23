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Giriş Tarihi: 23.2.2022 13:53 Son Güncelleme: 23.2.2022 14:19

Silahlarla bara girmek isteyince çatışma çıktı: 2’si ağır 4 kişi yaralı

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Silahlarla bara girmek isteyince çatışma çıktı: 2’si ağır 4 kişi yaralı

Konya’da silahlarıyla bara girmek isteyen şüpheliler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı çatışmada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 1’i kadın 11 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay geçtiğimiz Cuma gecesi merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan bir barda meydana geldi. Bara silahları ile girmek isteyen müşteriler ile kapıda bulunan güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine şüpheliler silahları ile güvenlikçilere ateş açtı. Çıkan silahlı kavgada M.A., M.N.M., M.A. ve S.E yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisini hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen aralarında işletmenin güvenlik müdürü ve güvenlikçilerinin de olduğu 1'i kadın 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'kasten öldürmeye teşebbüs ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden K.B., A.İ.K., S.Ç., S.A., F.D. tutuklanırken, Ş.Ş.Ö., M.Ç., H.O.T., S.Y., E.Y.K. ve E.B. ise ali kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Silahlarla bara girmek isteyince çatışma çıktı: 2’si ağır 4 kişi yaralı
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