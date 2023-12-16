Silahlarla suçüstü yakaladılar

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Tuzla İlçesi'ne bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. B.U.U. (24) isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ve yasa dışı silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 6 bin 590 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Kasten Yaralama" başta olmak üzere farklı suçlardan çok sayıda kaydı olan, ayrıca "Evden Hırsızlık" suçundan ötürü 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edilen firari B.U.U. yasal işlemlerinin ardından "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.