Silahlarla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; şüphe üzerine durdurdukları A.S. (19) isimli gencin üzerinde ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan A.S.'nin adresine operasyon düzenlendi. Adreste E.Ç. (25) ve B.G. (23) adlı iki kişi daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 23 mermi ele geçirildi. Yasa dışı silah ticareti yapan ve "6136 Saylı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.