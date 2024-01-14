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Giriş Tarihi: 14.1.2024 11:17 Son Güncelleme: 14.1.2024 11:51

Silahlarla suçüstü yakaladılar

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapan üç kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından silahlarla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Silahlarla suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; şüphe üzerine durdurdukları A.S. (19) isimli gencin üzerinde ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan A.S.'nin adresine operasyon düzenlendi. Adreste E.Ç. (25) ve B.G. (23) adlı iki kişi daha gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 23 mermi ele geçirildi. Yasa dışı silah ticareti yapan ve "6136 Saylı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Silahlarla suçüstü yakaladılar
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