Silahlarla suçüstü yakalandılar

İstanbul'da Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Kağıthane ilçesinde gerçekleşen bir kurşunlama olayında ele geçirilen silahların, Fatih İlçesi Haseki Sultan Mahallesi'nde yer alan bir adresten alındığını tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi. B.C.S. ve A.T.P. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda altı ruhsatsız tabanca, dört şarjör, bir sürgü kapağı, mermiler ve dört namlu ele geçirildi. B.C.S.'nin 5 yıl 6 ay, A.T.P.'nin ise 14 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezaları olduğu saptandı. İki suç ortağı da tutuklandı.