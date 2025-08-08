Silahlarla ve uyuşturucularla yakalandı… Evinden 566 mermi çıktı

İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Fetih Tepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı saptanan bir adrese operasyon düzenledi. A.A. (53) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 566 mermi, iki hassas terazi, 330 gram Bonzai maddesi, 136 gram Kokain maddesi, iki bin 160 uyuşturucu hap, 10 euro, 216 dolar ve 67 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrasında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.