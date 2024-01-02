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Giriş Tarihi: 2.1.2024 09:17 Son Güncelleme: 2.1.2024 09:28

Silahlarla yakalandılar… Kalaşnikof bile var…

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İstanbul’da 5 kişiyi silahlarla suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Silahlarla yakalandılar… Kalaşnikof bile var…

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan detaylı aramalarda; bir Kalaşnikof, iki ruhsatsız tabanca, üç şarjör, iki çelik yelek, 24 uzun namlulu tüfek mermisi, 35 tabanca mermisi ve 59 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

S.Ö., E.E., S.Ö., S.T. ve E.S. adlı beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. "Hırsızlık, Uyuşturucu, Yağma, Gasp, Resmi Belgede Sahtecilik, Kasten Yaralama, Yankesicilik, Kapkaç" başta olmak üzere çok sayıda suçtan kayıtları olan beş kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Silahlarla yakalandılar… Kalaşnikof bile var…
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