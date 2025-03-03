Silahlı çatışma ölümle sonuçlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, önceki gece saat 21.30 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine silahla ateş açtığı kavgada Uğur Denli ve M.F.Ö. ağır yaralandı.Denli kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, M.F.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, M.F.Ö.'ye hastanede yeniden saldırmak için bekleyen H.D. (26) ve D.D.'yi (41) kovalamaca sonucu yakaladı. İşlenlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevkedilen H.D. ve D.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı diğer 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.