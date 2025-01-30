Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyedeki esnaf hayatını kaybetti

Olay, Darıca'nın Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün içinde tartışan iki grup, saat 21.00 sıralarında yeniden karşılaştı. Sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çatışmada, gruplardan G.K. ve S.İ. isimli şahıslar yaralanırken, bölgede tütüncü dükkânı işleten ve hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren Metin Hacıoğlu, kurşunların hedefi oldu. Boynundan ağır yaralanan Hacıoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 boş kovan, bir muşta ve bir keser ele geçirildi. Çevredeki bir binanın penceresine de kurşun isabet ettiği tespit edildi.Polis, silahlı çatışmaya karışan şahısların kimliklerini belirleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.