Silahlı kavgada hayatını kaybeden Gamsızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cihangir Mahallesi'nde önceki gece iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanan Emir N. Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının yakınları hastanenin önünde beklediği sırada otomobil ile gelen kişilerce silahlı saldırıda bulunması ile polis ve grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda, Aziz Atacan Gamsızoğlu ve Ali K. ağır yaralandı. Aziz Atacan Gamsızoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Silahlı çatışmada hayatını kaybeden Aziz Atacan Gamsızoğlu için öğle namazından sonra Avcılar Merkez Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı.Aile şirketinde çalışan küçük bir kızı bulunan ve eşi 7 aylık hamile Aziz Atacan Gamsızoğlu'nun cenazesinde yakınlarının gözyaşı döktüğü ve güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Yeğenini öldürenlerin bir an önce yakalanı adalet önüne çıkarılmasını isteyen Kadir Yılmaz, "Onu aramızdan alan kişinin tespit edilerek yakalanmasını, yargı önüne çıkarılmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Cenaze, Büyükçekmece'de TÜYAP'ın yanındaki aile mezarlığında toprağa verildi.