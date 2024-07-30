Silahlı kavgayla ilgili gözaltındaki 27 kişiden 9’u tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, ilçe kırsalında yer alan Ğurs vadisinde bulunan Ayaz kırsal mahallesinde akraba olan iki aile arasında bahçe arazisi anlaşmazlığından kaynaklı hafta sonunda meydana gelen ve 65 yaşındaki Şakir Aslan ile 50 yaşındaki Arslan Aslan'ın ölümü ile 40 yaşındaki Mehmet Nezir Aslan ile 53 yaşındaki Abdulvahap Özcan'ın yaralanmasına sebep olan silahlı kavga ile ilgili olarak açılan soruşturma kapsamında Jandarma tarafından gözaltına alınan 27 kişi işlemlerinin ardından dün savcılığa sevk edildi.

Kızıltepe adliyesinde cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulanan 27 şüpheliden tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.