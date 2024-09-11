Silahlı şahıs ihbarına giden polislere ateş açtı

İstanbul Fatih'de saat 23.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Suphi Paşa Sokak'ta olay meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorlu yunus timleri, gelen bir ihbar üzerine ofis olarak kullanılan iş yerine gitti. Bu sırada polis ekipleri iş yerinin kapısında bulunan 2 kişiye kimlik sordu. İçeride bulunan şüphelilerden biri ilk olarak sahte kimlik gösterdi. Ardından da kimlik vermek istemeyerek polise silah doğrulttu. Ekipler bu durum karşısında önlem alırken, uyarıları dikkate almayan V.B. bir süre sonra polise ateş açtı. Olay yerindeki polis ekipleri, şüpheliye silahla ateş açarak karşılık verirken, bir taraftan da telsizle destek istedi. Adrese kısa sürede başta Fatih İlçe Emniyet Müdürü olmak üzere çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler, uzun süre şüpheliyi ikna ederek teslim olmasını istedi. Elleri tetikte bekleyen polisler, V.B.'nin silahını bırakmasından sonra dikkatli bir şekilde yaklaşarak, şüpheliyi gözaltına aldı.

POLİS DETAYLI İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta ve iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de alan polis ekipleri olayla ilgili mahalle sakinlerinden de bilgi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine gelen özel harekat polislerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

ŞÜPHELİNİN CİNAYETTEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerine silahla ateş açan V. B.'nin sahte kimlik taşıdığı ve bir cinayet olayında adı geçtiği için aranmasının olduğu aynı zamanda hakkında 910 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. V.B. ve yanındaki diğer şüpheli F.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. F.K.'nın da 9 suç kaydının olduğu öğrenildi.

35 KOVAN TOPLANDI

Adreste yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 22.89 gr Narkotik Madde, 1 adet Hassas Terazi, 36 bin 800 lira ve bin dolar ele geçirildi. Çalışmaların devamında, olay yerinde 35 adet kovan, 14 adet fişek çekirdeği ve 6 adet fişek bulundu.