Silahlı şaka arkadaşını hayattan kopardı

İSTANBUL'DA Eyüpsultan ilçesinde 12 Kasım'da yaşanan olayda Muhammed K., cezaevinde tanıştığı Cumali Nas ile bir çiğköftecide buluştu. Bu sırada Muhammed K., masada bulunan silahla oynamaya başladı. Arkadaşlarının uyarılarına rağmen silahı bırakmayan Muhammed K.'nin elindeki silah ateş aldı. Başından vurulan Cumali Nas hastanede öldü. Polis ekipleri Muhammed K.'yi Sancaktepe'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu, arkadaşını kazayla vurduğu söyledi. Muhammed K., kaçtığı sırada, 'Kardeşim beni affet kendi kafama sıkmaya gidiyorum şu an' dediğini belirtti. Cinayetin yaşandığı dükkanda güvenlik kameralarına ait kabloların yerinden sökülmüş olduğu ortaya çıktı. Atakan IRMAK / SABAH