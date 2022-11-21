Haberler Yaşam Haberleri Silahlı şaka cinayete neden oldu! 'Kendi kafama sıkmaya gidiyorum'
Giriş Tarihi: 21.11.2022 07:06

Silahlı şaka cinayete neden oldu! 'Kendi kafama sıkmaya gidiyorum'

İstanbul'da arkadaşları ile oturduğu sırada eline aldığı silahı sallamaya başlayan Muhammed K., arkadaşı Cumali Nas'ı başından vurunca arkadaşının ölümüne neden oldu. Telaşa kapılan Muhammed K., 'Kardeşim beni affet kendi kafama sıkmaya gidiyorum şu an' notunu bırakarak olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Silahlı şaka cinayete neden oldu! ’Kendi kafama sıkmaya gidiyorum’

İstanbul'da arkadaşları ile oturduğu sırada eline aldığı silahı sallamaya başlayan genç adam arkadaşını başından vurdu. Olay 12 Kasım'da İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Muhammed K., cezaevinde tanıştığı Cumali Nas ile bir çiğköftecide oturuyordu. Bu sırada Muhammed K., masada bulunan silahla oynamaya başladı.

ŞAKA CİNAYETE NEDEN OLDU
Arkadaşlarının uyarılarına rağmen silahı bırakmayan Muhammed K., tetiğin bulunduğu yerden silahı havada sallamaya başlayınca tetik bir anda düşerek ateş aldı. Silah sesiyle birlikte şok olan genç adam arkadaşı Cumali Nas'ın kafasından vurulduğunu görünce telaşa kapıldı. Muhammed K., olay yerinden kaçarak uzaklaşırken çevrede bulunanlar başından yaralanan Cumali Nas'ı hastaneye kaldırdı. Cumali Nas yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybederken, emniyet güçleri Muhammed K.'nın izine Sancaktepe'de ulaştı.

'KENDİ KAFAMA SIKMAYA GİDİYORUM'
Gözaltına alınan şüpheli emniyette verdiği ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu silahla oynadığı sırada tetiğe yanlışlıkla bastığını ve arkadaşını kazayla vurduğu söyledi. Olay yerinden şoke geçirdiği için kaçtığını söyleyen Muhammed K., kaçtığı sırada , 'Kardeşim beni affet kendi kafama sıkmaya gidiyorum şuan' dediğini belirtti.

KAMERALARIN FİŞLERİ ÇEKİLİ HALDE BULUNDU
Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada Cumali Nas'ın hayatını kaybettiği dükkânda güvenlik kameralarına ait kabloların yerinden sökülmüş olduğunu fark etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Muhammed K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonunda Muhammed K., hakkında 'Kasten Öldürme' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Müebbet hapis istemiyle yargılanan genç adam ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Silahlı şaka cinayete neden oldu! 'Kendi kafama sıkmaya gidiyorum'
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