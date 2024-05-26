Silahlı saldırganı uyuşturucu yuvasında yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde "Silahlı kavga çıktı" ihbarı yapılan bir adrese gitti. Olay yerinde üç boş kovan bulundu. Söz konusu adrese gelerek ateş açan bir kişinin araçla kaçtığı saptandı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; saldırganların kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Aracı kullanan sürücünün F.M.Ç. isimli kişi olduğu belirlendi. F.M.Ç. isimli kişi Büyükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ikamet adresinde Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri'nce yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Adreste ve olayda kullanılan araçta yapılan detaylı aramalarda üç ruhsatsız tabanca, 14 mermi, 16 kök Hint Keneviri, iki kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yetiştirmek üzere kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.