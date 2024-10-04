Haberler Yaşam Haberleri Silahlı saldırı hazırlığındaki iki şüpheli çalıntı motorla yakalandı
Giriş Tarihi: 4.10.2024 17:34 Son Güncelleme: 4.10.2024 18:46

Silahlı saldırı hazırlığındaki iki şüpheli çalıntı motorla yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta etkin denetimler yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iddiaya göre silahlı saldırı gerçekleştirmek için çalıntı motosiklet ile seyir halinde olan 2 şüpheliyi durdurdu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Silahlı saldırı hazırlığındaki iki şüpheli çalıntı motorla yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta etkin denetimler yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iddiaya göre silahlı saldırı gerçekleştirmek için çalıntı motosiklet ile seyir halinde olan 2 şüpheliyi durdurdu. Şüpheliler silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada seyir halindeki motosiklet durduruldu. Plakası sorgulanan motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlendi. Motosikletteki 2 şüpheliye de Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan GBT sorgulamasında şüpheli Berkay U.'nun (23) 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın (23) ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan ekipler, yaptığı üst ve motosiklet aramasında 2 silah, 2 maske ve çok sayıda kurşun ele geçirildi. Şüphelilerin çalıntı motosiklet ve silahlarla silahlı saldırı gerçekleştirmeye gittiği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silahlı saldırı hazırlığındaki iki şüpheli çalıntı motorla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA