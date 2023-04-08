Silahlı saldırı sonrası aracıyla hastaneye giderken kaza yapmıştı: Katil zanlısı yakalandı

Güngören, Güneştepe mahallesinde 6 Nisan saat 02.15'de meydana gelen olayda çevredeki vatandaşlar bir trafik kazası meydana geldiği ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri kaza yapan otomobilin direksiyonunda bulunan Temel Akbulut'u hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Temel Akbulut, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kaza yüzünden bir çok yarası bulunan Temel Akbulut'un tabancayla vurulduğu belirlendi.