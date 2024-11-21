Silahlı saldırıda 2’si ağır 3 polis yaralandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 3 polis memuru yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı çatışma olduğu ihbarı üzerine gittikleri adreste şüpheli M.S.Ç. tarafından ateş açıldı. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Durumları ağır olan 2 polis memuru 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırgan M.S.Ç.'nin silahıyla birlikte yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi.