Silahlı saldırıda eşi ile kızı öldürülen baba: Bayramda cehennemi yaşattılar

'BİZE BAYRAMDA CENENNEMİ YAŞATTILAR'

Bu sene bayramı yaşayamadıklarını belirten Dağ, "Bize bayramda cehennemi yaşattılar. 1 yıldır bunların yüce Türk adaletine teslim edilmelerini bekliyordum. Bunlara en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum. Bu 3 firariden 1 tanesi, dün yakalandı. Geride kalan 2 firari daha var. Bir an önce o 2 firarinin de yakalanmasını istiyorum. Ben ve çocuklarım, bir nebze de olsa sevindik. En azından çocuklarımın katili yakalandı ve devletim tarafından cezalandırılacak. Şüphemiz yoktur. Bu sevincin yarısını yaşadık. Eğer diğer firariler de yakalansa en azından gönlümüz ferahlanacak. Ben ve çocuklarım en azından diyeceğiz ki; bu insanlar, cezasız kalmayacak. En büyük talebim; bu dışarıda kalan 2 firarinin de yakalanmasıdır" diye konuştu.