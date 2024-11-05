Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Başkan Şen, AK Parti’ye katılmayı planlıyordu

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Hilmi Şen, parti içinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 13 Temmuz'da partisinden istifa etmişti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Şen'in, AK Parti'ye katılmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün sabah saat 10.00 civarında TOKİ bölgesinde yaşandı. Başkan Şen, şoförü Mikayil Çelikkol (40) ve beraberindekiler Ömer Şengül (42) ile Koray Kaya (45) ile birlikte bölgedeki çalışmaları incelemek için makam aracıyla yola çıkmıştı. Bu sırada, aralarında uzun süredir husumet olduğu belirtilen amcasının oğlu Erdem Şen, Başkan Şen'in aracına tabancayla ateş açtı. Saldırı sonucu Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan saldırgan Erdem Şen, kısa sürede polis ekipleri tarafından belediye binası önünde yakalanarak gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen'in cenazesi, Balışeyh ilçesi Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.