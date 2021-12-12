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Giriş Tarihi: 12.12.2021 14:50 Son Güncelleme: 12.12.2021 15:42

Silahlı saldırıda kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Silahlı saldırıda kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Olay, Şanlıurfa.nın Eyyübiye ilçesine bağlı Halepçi Bahçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenmeyen kişi yada kişilere tarafından Nihat Birgül (49) ile kardeşi Cemil Birgül. (34) silahlı saldırı yapıldı saldırıda iki kardeş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Nihat Birgül

Yaralılardan Nihat Birgül'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Silahlı saldırıda kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
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