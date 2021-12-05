Silahlı saldırıda öldürülen Meman Aşireti Lideri Tahir Güven binlerce kişi tarafından defnedildi

Cizre'de Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta dün gece yaşanan olayda plakası belirlenemeyen özel aracı ile giren Meman Aşireti lideri Tahir Güven,kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Güven'in cenazesi yapılan otopsinin ardından Cizre Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven'in cenazesi, Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde Ulaş Köyü'ne getirildi. Cenazeyi taşıyan ambulansın köye girişiyle Güven'in akrabaları ağıtlar yaktı. Bazı akrabaları ise sinir krizi geçirdi. Güvenin cenazesi Köy meydanında kurulan taziye çadırı önünde kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt,TSO Başkanı Salih Sefinç,kanaat önderleri ve binlerce vatandaş katıldı. Vali Pehlivan ve beraberindekiler defin işleminden sonra taziye çadırını ziyaret ederek Cihan Güven ve akrabalarına başsağlığı diledi. Tahir Güven'in 4 eşli ve 21 çocuklu olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma sürüyor.