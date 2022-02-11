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Giriş Tarihi: 11.2.2022 17:24 Son Güncelleme: 11.2.2022 17:51

Silahlı saldırıda ölen gencin ailesinin aracı kurşunlandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Silahlı saldırıda ölen gencin ailesinin aracı kurşunlandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki yaklaşık 9 ay önce silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Furkan Öztürk’ün ailesinin park halindeki otomobili gece saatlerinde evinin önünde kurşunlandı. Trabzon Valiliği önüne gelen Öztürk ailesi, korku içinde yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Olay ,Trabzon'un Ortahisar ilçesinin 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde 15 Mayıs 2021 tarihinde meydana geldi. Mahallede gençler arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle Furkan Birkan Öztürk (29) evinin önünde uğradığı silahla saldırı sonucu ağır yaralandı. Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan silahlı saldırı olayının ardından polis ekipleri tarafından tespit edilen 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırıda ölen gencin ailesinin aracı kurşunlandı | Video

ÖLEN GENCİN AİLESİNİN ARACI KURŞUNLANDI

Yaklaşık 9 ay önce meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından Öztürk ailesi gece saatlerinde tekrar silah seslerini duyunca evlerinin önüne indi. Park halindeki aracının kurşunların hedefi olduğunu fark eden Öztürk ailesi sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde sitenin üst kısmına 2 kişinin bulunduğu bir motosikletin geldiğini ve motosikletten inen bir şahsın aracını 6 el ateş ettiğini gören Öztürk ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kask ve maske takarak araç kurşunlayan 2 şahsı yakalamak için polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, silahlı saldırıda hayatını kaybeden oğlunun fotoğrafı ile valilik önüne gelen baba Harun Öztürk ve anne Ayhan Öztürk, " Geceleri korkuyoruz. Aracımız da kurşunlandı. Adalet istiyoruz" diyerek yeklilerden yardım istedi.

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Silahlı saldırıda ölen gencin ailesinin aracı kurşunlandı
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