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Giriş Tarihi: 6.1.2022 14:08 Son Güncelleme: 6.1.2022 14:12

Silahlı saldırıda ölen Suriyeli'nin, cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Silahlı saldırıda ölen Suriyeli’nin, cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahlı saldırı sonucu ölen Suriye uyruklu Mehmet Hasan cezaevinden izinli ayrılıp sonra cezaevine dönmeyerek firari durumuna girdiği öğrenildi.

Suriye uyruklu Mehmet Hasan (29), Samsun'daki cezaevinden 20-30 Aralık 2021 tarihleri arasında izinli çıktı. Cezaevine 30 Aralık'ta dönmeyen Hasan, firari durumuna gelerek dün akşam saatlerinde Nusaybin Selahattin Eyyübi Mahallesi Sülün Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerin bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis Ambulansı tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Hasan yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hasan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu. Saldırı sonrası sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ilçede geniş çapta soruşturma başlattı.

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Silahlı saldırıda ölen Suriyeli'nin, cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi
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