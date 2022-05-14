Silahlı saldırıda yaralanan Songül taburcu oldu

Diyarbakır'da 3 Mayıs'ta bayram ziyareti dönüşü otomobillerine düzenlenen silahlı saldırıda annesi Garibe (42) ile ablası Nayime Dağ'ı (18) kaybeden, babası Abdurrahman Dağ (48) ve 6 ile 13 yaşlarındaki kardeşleriyle birlikte yoğun bakımda tedavi gören Songül Dağ (14), hayati tehlikeyi atlattı. Taburcu olan Dağ, "Çok korkuyordum. Gözümün önünde annemi ve ablamı öldürdüler. Ben öldüklerini de bilmiyordum. Annemin öldüğünü Anneler Günü'nde öğrendim. Ben hiçbir şey yapamadım. Zaten uyandığımda babam 'Katilimizi tanıdık' dedi. Bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum. Suçluları jandarma yakalıyor ama mahkemeye çıkınca serbest kalıyorlar" diye konuştu. DHA