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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Silahlı saldırının arkasında akrabası çıktı

Met-Gün şirketinin sahibi ünlü iş adamı Metin Güneş'in ofisine geçtiğimiz ekim ayında silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevindeki tutuklulardan bir kişi savcılığa yazdığı dilekçede, eylemi Metin Güneş'in akrabası İrfan Güneş'in azmettirdiğini itiraf edince bu kez iş adamı İrfan Güneş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azmettirici Güneş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İş adamı Metin Güneş verdiği ifadesinde, girdiği ihalelere akrabası olan İrfan Güneş'in itirazda bulunarak kendisinden para koparmaya çalıştığını söyledi.

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Silahlı saldırının arkasında akrabası çıktı

Met-Gün şirketinin sahibi ünlü iş adamı Metin Güneş'in ofisine silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 18 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Maslak'ta meydana geldi. İbrahim D., isimli iş adamı iddiaya göre Met-Gün Plazanın sahibi Metin Güneş'e mesaj atıp para istemeye başladı. Güneş'in mesajlara karşılık vermemesi üzerine İbrahim D., yine iddiaya göre bu kez Metin Güneş'in ofisini arayarak tehditler savurdu.

İŞ ADAMININ OFİSİNE SİLAHLI SALDIRI

18 Ekim günü İbrahim D., ile irtibatlı Memet Y., Anıl Ç., Sezai Ç., ve Suat I., iş adamının ofisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardında Metin Güneş'in ihbarı üzerine şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, söz konusu saldırı eylemini kendilerine İbrahim D.'nin verdiğini anlattı. Emniyet güçleri bu kez İbrahim D.'yi gözaltına aldı ancak şüpheli söz konusu saldırıyla kendisinin bir alakasının bulunmadığını söyledi.

TUTUKLANDILAR

İfadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede iş adamına ait iş yerinin kurşunlandığı, tehditle para talep edildiği ve bu nedenle yağmaya teşebbüs suçunun işlendiği belirtildi.

SALDIRININ AZMETTİRİCİSİ AKRABASI ÇIKTI

Aradan geçen bir süre sonra cezaevinde tutuklu bulunan sanıklardan birisi savcılığa dilekçe göndererek olayın asıl azmettiricisinin İrfan Güneş olduğunu söyledi. İhbar üzerine bu kez İrfan Güneş hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılıkta mağdur sıfatıyla ifade veren Metin Güneş, İrfan Güneş'in uzaktan akrabası olduğunu birçok ihaleye usulüne uygun bir şekilde girdiğini ancak İrfan Güneş'in bu ihalelere itiraz edip süreci etkilemeye çalıştığını anlattı. Bu nedenlerden dolayı İrfan Güneş'in kendisinden para koparmak için böyle bir eylemde bulunabileceğini söyleyen Metin Güneş şikâyetçi oldu.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılıkta ifade veren İrfan Güneş ise Metin Güneş'e herhangi bir husumet beslemediğini, usulsüz ihaleler aldığı için yasal hakkını kullanarak itirazda bulunduğunu anlattı. Metin Güneş'in ofisine yapılan silahlı saldırıyla bir ilgisi olmadığını belirten İrfan Güneş suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Güneş hakkında savcılık iddianame düzenledi. 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Silahlı saldırının arkasında akrabası çıktı
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