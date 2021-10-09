Adliyede dehşet: Önce oturup sonra vurdular

'MASADAN KALKARKEN BİLE ÇAY İÇMEZ MİSİN? DİYE SORMUŞ'

Abdulkadir İnci sözlerini şöyle sürdürdü: "Adliyeye girmemem için direksiyonu tutmaya çalıştılar. Adliyeden uzaklaştırmaya çalıştılar. Amaçları, niyetleri neydi tam olarak bilemiyorum. Oturduğumuz süreçte ne bir tehdit, ne bir kaba laf olmadı. Oldukça sakin medeni bir şekilde konuştuk. Ne onların bana karşı farklı söylemi ne de benim onlara karşı farklı bir söylemim oldu. Hiçbir şey yoktu. Böyle bir saldırı olabileceğini öngörebileceğim hiçbir şey yoktu. O nedenle çok rahattım. Arabaya binerken de böyle bir risk olabilir mi diye hiç aklımdan geçmedi. Masadan kalkarken bile bir çay içmez misin diye sordu. Ancak niyeti çok farklıymış. Kadir adliyeye doğru dönme derken, bir yandan da İsmail diye bağırdı. İsmail de silahı çıkartıp ağzına mermiyi verdi. Dönme seni vururum dedi. Bende adliyenin bahçesine gireceğim dedim. Sonrası bu." diye konuştu.