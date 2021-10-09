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Giriş Tarihi: 9.10.2021 09:49 Son Güncelleme: 9.10.2021 10:34

Adliyede dehşet: Önce oturup sonra vurdular

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Adliyede dehşet: Önce oturup sonra vurdular

Konya’da adliye otopark girişinde silahlı saldırıya uğrayan avukat Aldulkadir İnci (42) dehşet anlarını anlattı. İnci şüphelilerin kendisini kaçırmaya çalıştığını ifade ederek, “Bana adliyeye girme düz devam et dediler. Ben adliyeye gireceğim dedikçe direksiyonu çevirmeye kalktılar. Beni kaçırmaya çalıştılar sonra da bacağımdan vurdular” dedi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler İsmail Elmaağaç (21) ve arkadaşı Kadir Öztaş (32) ise ‘kasten yaralama ve cebir şiddet hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.

İki gün önce Konya Adliyesi otopark girişinde meydana gelen olayda, avukat Abdulkadir İnci bir gün önce hacze gittiği Kadir Öztaş ve yanında bulunan arkadaşı İsmail Elmamağaç ile görüştü. Şüpheliler kendilerinin de adliyeye gideceğini söyleyerek bindikleri otomobilde avukat İnci'yi bacağından vurdu. Adliyeden kaçamadan polis tarafından yakalanan Elmaağaç ve Öztaş, kasten yaralama ve cebir şiddet hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

'ÖNCE OTURUP KONUŞTULAR, SONRA VURDULAR'

Ameliyat olan Abdulkadir İnci'nin Konya Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor. 3 ay ayağının üzerine basamayacağını belirten İnci, saldırı anını ise şu sözlerle anlattı: "Kadir Öztaş'ın bizde bir icra dosyası vardı. İcra takibi yapmıştık. Takip kesinleşti. Mernis adresine hacze gittik ve adresinde haciz işlemi yaptık. Olay günü kendisi arayıp, görüşmek istedi. Adliyenin orada görüştük. Durumu izah ettim. Mernis adresin burasıysa buradaki eşyalar senin sayılır dedim. Bu iyi çözelim mantığı ile olaya yaklaştık. Ben tam arabaya binecekken onlarda arabaya bindiler. Adliyeye bizde gelelim dediler. Ondan sonra silahla tehdit ettiler. Adliye dönme, direkt git, dönersen vururum gibi tehdit etmeye başladılar. Daha sonra zaten adliyenin bahçesine girerken arkadaki şahıs ateş etti" dedi.

'MASADAN KALKARKEN BİLE ÇAY İÇMEZ MİSİN? DİYE SORMUŞ'

Abdulkadir İnci sözlerini şöyle sürdürdü: "Adliyeye girmemem için direksiyonu tutmaya çalıştılar. Adliyeden uzaklaştırmaya çalıştılar. Amaçları, niyetleri neydi tam olarak bilemiyorum. Oturduğumuz süreçte ne bir tehdit, ne bir kaba laf olmadı. Oldukça sakin medeni bir şekilde konuştuk. Ne onların bana karşı farklı söylemi ne de benim onlara karşı farklı bir söylemim oldu. Hiçbir şey yoktu. Böyle bir saldırı olabileceğini öngörebileceğim hiçbir şey yoktu. O nedenle çok rahattım. Arabaya binerken de böyle bir risk olabilir mi diye hiç aklımdan geçmedi. Masadan kalkarken bile bir çay içmez misin diye sordu. Ancak niyeti çok farklıymış. Kadir adliyeye doğru dönme derken, bir yandan da İsmail diye bağırdı. İsmail de silahı çıkartıp ağzına mermiyi verdi. Dönme seni vururum dedi. Bende adliyenin bahçesine gireceğim dedim. Sonrası bu." diye konuştu.

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Adliyede dehşet: Önce oturup sonra vurdular
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