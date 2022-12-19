Haberler Yaşam Haberleri Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:48 Son Güncelleme: 19.12.2022 14:55

Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde sokak ortasında silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçük Ömer caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen 40 yaşındaki Hüseyin Dengi'ye plakası belirlenmeyen bir araç içerisinden silahlı saldırı düzenlenmesi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Hüseyin Dengi, Siverek Devlet hastanesindeki tedavisinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilmişti. 40 yaşındaki Hüseyin Dengi, Şanlıurfa'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
SON DAKİKA: Orta gelir grubu konut projesi için İLK DETAYLAR geldi! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
6 yaşındaki çocuk gelin skandalında yeni gelişme: O rapor ortaya çıktı
TERA YATIRIM halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? Tera Yatırım halka arz sonuçları açıklandı!
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu: Uzlaşma sağlayacağız!
Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle! Star TV ile heyecanlı son sahne ardından Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 14. bölümde olacaklar
Son dakika: Türkiye Elif Nur Tiftik'i konuşuyor: Babaanne Cihangül Kurumlu hakkında flaş gelişme!
Ucuz deterjanda raf oyunu! Zincir marketlerin son hedefi: Boron
KYK burs/kredi ödeme takvimi GSB: 2022-2023 KYK bursu ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek, toplu mu yatacak?
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Rahat durmazlarsa gereğini yaparız
ARKADAŞINA GÖNDER
Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA