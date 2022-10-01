Silahlı saldırıya uğrayan MHP’li üye yaşam savaşını kaybetti

Olay, geçtiğimiz Salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana gelmişti. MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, Sancaktepe'de uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Sabah saatlerinde Sancaktepe'de alışveriş yapmak amacıyla girdiği marketin çıkışında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hançer, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.