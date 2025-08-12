Silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü

İstanbul Bahçelievler'de yabancı uyruklu bir kişi, otomobille gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay saat 22.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen yabancı uyruklu bir kişi, otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yabancı uyruklu kişi kanlar içerisinde yerde kalırken saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yabancı uyruklu kişi, hastanede öldü.