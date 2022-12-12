Silahlı soyguncuyu ayakkabısı ele verdi

Tanınmamak için şapkasına atkı, yüzüne de eşarp saran kişi, markete girip, işletmeci Nusret Kırpık'a tabancasını doğrultu. Kasadaki paraları isteyen şüpheli, bu sırada tabancayla bir el ateş etti. Ne olduğunu anlamayan Kırpık, koltuğundan fırlayıp, kaçarken şüpheli da korkup, kaçtı.