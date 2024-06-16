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Giriş Tarihi: 16.6.2024 12:03 Son Güncelleme: 16.6.2024 12:07

Silahlı, taşlı sopalı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, silahlı vurulan 1 kişi öldü, kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Silahlı, taşlı sopalı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Lice-Bingöl karayolu üzerinde yer alan Abalı kırsal Mahallesi'nde aralarında daha öncede husumet bulunan iki aile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, silah, taş ve sopalarda kullanıldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve zırhlı jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan Çelik, Lice Abalı köyünde toprağa verildi. Lice Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardındın hayati tehlikesi bulunan S.Ç. ise ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Jandarma zırhlı araçlarla mahalle ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alındı. Lice Cumhuriyet Savcılığı tarafından kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Silahlı, taşlı sopalı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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