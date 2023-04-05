Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'nde minibüs durağında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle önce tartışma çıktı. Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan bıçaklı kavgada, 22 yaşındaki Veysel Emra ile 19 yaşındaki Eyüp Ahmet Akgök vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavgada iki kişi ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, ağır yaralı Akgök ve Emra vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

Kavga nedeniyle yapılan ihbar üzerine Asayiş Şube ekipleri ve 112 Acil Sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı 2 yaralı ise ambulansla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ile hastaneye götürülen ve durumları ağır olan Veysel Emra ve Eyüp Ahmet Akgök hayatını kaybederken, yaralılardan B.E. ve A.P'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde ise, aralarında husumet olan iki grup karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi bıçak ve silahla yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.