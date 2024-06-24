Silahlı ve bıçaklı soyguncular akaryakıt marketini soydular

Adana'da yüzlerini maskeyle kapatan İbrahim A. (19) ile E.İ. (17), bir akaryakıt istasyonun marketine girip "Bu bir soygundur!" diye bağırıp, kasiyeri bıçakla tehdit etti. Akaryakıt çalışanları gaspçılara soygundan vazgeçmelerini söyledi. Bunun üzerine zanlılardan E.İ., suç ortağı İbrahim A.'nın belindeki tabancayı çıkarıp, havaya bir el ateş edince kasiyer Onur E. (25) kasada bulunan 20 bin lirayı soygunculara verdi. Şüpheliler, olaydan sonra kaçıp kayıplara karıştı. Polis, yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izleyerek soyguncuların kimliklerini tespit ederek zanlıları yakaladı. Emniyette suçlarını itiraf eden soyguncular, "Parayı harcadık" dedi, tutuklandı.

"BU BİR SOYGUNDUR"

Olay, 9 Haziran'da Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yüzleri maskeli şüpheliler İbrahim A. ile E.İ., markete girip "Bu bir soygundur!" diyerek kasiyer Onur E.'yi (25) bıçakla tehdit etti. Onur E. ile yanındaki pompacı Mehmet Hanifi D. (46), şüphelilerden soygundan vazgeçmesini istedi. Bunun üzerine gaspçılardan E.İ., suç ortağı İbrahim A.'nın belindeki tabancayı çıkarıp, havaya bir el ateş etti. Paniğe kapılan Onur E., kasadaki ve çekmecedeki 20 bin lirayı çıkarıp, şüphelilerin verdiği poşete doldurdu.

POLİS 100 SAATLİK GÖRÜNTÜYÜ İZLEDİ

Soyguncular, birkaç paket sigarayı da alıp, dışarıda gözcülük yapan arkadaşları İ.Ö. (17) ile birlikte koşarak kaçtı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından alınan 100 saatlik görüntüyü inceleyip, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evlerinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, polisin yaptığı eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

"PARAYI HARCADIK"

Adreslerde yapılan aramalarda, soygunda çalınan para ise bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etti. İfadesinde, "Paraya ihtiyacımız vardı. Mahalleden arkadaşım E.İ. ile plan yapıp, soygunu gerçekleştirdik. Parayı da harcadık" diyen İbrahim A., E.İ. ve İ.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.