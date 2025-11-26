Silahlı yağmadan 8 yılla aranıyorlardı! Sakarya’da operasyonla yakalandılar

Kocaeli İl Emniyet müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda, haklarında birden fazla kişi ile birlikte konutta silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. (45) ve T.Ç. (42) Sakarya ili Taraklı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandılar. Kocaeli İl Emniyet müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan her iki hükümlü cezaevi işlemlerinin yapılması amacı ile Taraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.