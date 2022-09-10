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Giriş Tarihi: 10.9.2022 12:30 Son Güncelleme: 10.9.2022 12:30

Silahlı yol verme kavgasına iki gözaltı

İstanbul’da iki kişinin yaralandığı yol verme kavgasında silahla ateş eden iki kişi; Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Silahlı yol verme kavgasına iki gözaltı

İstanbul Emniyeti'nin "Kasten Yaralama" soruşturması Esenyurt İlçesi'nde açıldı. Balık Yolu Mahallesi'nde iki aracın sürücüsü trafikte yol verme sebebiyle tartıştı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan ve olayla ilgisi bulunmayan Y.D. ve kavga eden iki taraftan biri olan S.Y. silahla yaralandı. Olayda ateş eden V.Y. ve F.Ö. isimli iki kişi Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. V.Y.'nin kavga eden taraflardan birinin oğlu olduğu ortaya çıktı.

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Silahlı yol verme kavgasına iki gözaltı
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