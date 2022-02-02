Şilan Topal’ı zorla kaçırmıştı! Tahliye olan eşine elektronik kelepçe takıldı

Şişli'de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme sanıklara tahliye kararı verdi.

Mahkemenin ara kararını duyan Şilan Topal, gözyaşlarını tutamadı. Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mithat Topal ve Maksut Yıldız bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Rahim Maral, Mağdur Şilan Topal, babası müşteki Abdulhamit Narman ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme, sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi. Mithat Topal'ın Şilan Topal'ı kaçırdığı esnada bindirdiği taksinin şoförü Mert H. hakkında suçu bildirmediği gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



Tahliye kararının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın tutuklu bulunduğu Metris T1 tipi cezaevi çıkışı izleme merkezi ile koordineli olarak Mithat Topal'a 3 ay süreli elektronik kelepçe takıldı. Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince GPS ünitesi Mithat Topal'e teslim edildi.