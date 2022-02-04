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Giriş Tarihi: 4.2.2022

Şilan Topal’ın eşi yeniden tutuklandı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şilan Topal’ın eşi yeniden tutuklandı
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı zorla taksiye bindirerek kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve 1 Şubat'ta tahliye edilen Mithat Topal, savcılığın itirazı üzerine yeniden cezaevine konuldu. Mithat Topal ve kendisine olayda yardımcı olan Maksut Yıldız hakkında verilen tahliye kararına savcılığın yaptığı itirazı, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi karara bağladı. Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polisin gözaltına aldığı Mithat Topal, yeniden tutuklandı. Tahliye kararı üzerine adliyeden ağlayarak çıkan Şilan Topal, "Öldürüleceğim, biliyorum" diye konuşmuştu.

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Şilan Topal’ın eşi yeniden tutuklandı
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