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Giriş Tarihi: 22.2.2022 17:01 Son Güncelleme: 22.2.2022 17:24

Sıla’nın katili  'akıl sağlığı' raporu için Samsun’a sevk edildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sıla’nın katili  ’akıl sağlığı’ raporu için Samsun’a sevk edildi

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü boğazını keserek öldüren eski sevgilisi Hüseyin Can Göçek(21) ,cinayet sonrası Havalimanından kaçarken yakalanmıştı. Gökçek çıkarıldığı mahkeme tarafından  tutuklandı. Espiye cezaevinde tutuklu olan  Hüseyin Can Gökçek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Katil zanlısı Gökçek'in, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirileceği öğrenildi.

Giresun'da eski sevgilisi 16 yaşındaki Sıla Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra Ordu-Giresun Havaalanında kaçmaya çalışırken yakalanan Hüseyin Can Gökçek(21), Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

10 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlenen katil zanlısı Gökçek'in verdiği ifadede öfke kontrolü sorununun bulunduğunu ve zihinsel engelli raporu olduğunu söylemişti. Gökçek'in beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor talep edilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen karar üzerine katil zanlısı Gökçek tutuklu bulunduğu Espiye Kapalı Cezaevinden Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevki gerçekleştirildi.

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Sıla’nın katili  'akıl sağlığı' raporu için Samsun’a sevk edildi
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