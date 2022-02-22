Sıla’nın katili  ’akıl sağlığı’ raporu için Samsun’a sevk edildi

Giresun'da eski sevgilisi 16 yaşındaki Sıla Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra Ordu-Giresun Havaalanında kaçmaya çalışırken yakalanan Hüseyin Can Gökçek(21), Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
10 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlenen katil zanlısı Gökçek'in verdiği ifadede öfke kontrolü sorununun bulunduğunu ve zihinsel engelli raporu olduğunu söylemişti. Gökçek'in beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor talep edilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen karar üzerine katil zanlısı Gökçek tutuklu bulunduğu Espiye Kapalı Cezaevinden Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevki gerçekleştirildi.