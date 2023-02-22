Sıla Şentürk’ün katiline ceza yağdı: 19 yıl 9 ay daha!

Nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından evde çıkan tartışmada Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti. Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek de kaçtı. Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Havalimanından kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan Hüseyin Can Gökçek ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.