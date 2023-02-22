Sıla Şentürk’ün katiline ceza yağdı: 19 yıl 9 ay daha!

Ankara'da bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek(21), geçen yıl 16 Şubat'ta geldiği Erikliman köyünde, eski nişanlısı Sıla Şentürk ile Sılanın babaannesinin evinde tartışma yaşadı.
Nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasından evde çıkan tartışmada Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla genç kızın boğazını kesti. Sıla, kanlar içinde yerde kalırken, Gökçek de kaçtı. Bu anlara tanık olan ve o dönem işitme ile konuşma engeli bulunan babaanne, durumu güçlükle komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Havalimanından kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan Hüseyin Can Gökçek ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Giresun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılan Hüseyin Can Gökçek, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Gökçek ayrıca, aynı mahkemece Sıla Şentürk'ü daha önce kaçırdığı gerekçesiyle "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma "suçlamalarıyla da yargılandığı davanın karar duruşmasında tekrar hakim karşısına çıkarıldı. Sıla Şentürk'ün ailesinin katılmadığı duruşmada son savunmasını yapan Gökçek, olayla ilgili pişman olduğunu ifade etti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE 19 YIL CEZA EK CEZA
Mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu Van F. Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Hüseyin Can Gökçek'e "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıl 1 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 9 ay daha hapis ceza cezası verilmesine hükmetti. Gökçek'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 19 yıl 9 ay ceza hapsi eklendi.