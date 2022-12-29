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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Sıla’nın katiline ağır müebbet hapis cezası

Giresun’da eski nişanlısı 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü vahşice öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), ağır müebbet hapse çarptırıldı. Baba Bekir Şentürk: Kızımın mezarına gidip ona müjdeyi verdik

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sıla’nın katiline ağır müebbet hapis cezası
Giresun'da 16 Şubat'ta eski nişanlısı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in (21), tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Sıla Şentürk'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu. Gökçek'e "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamadı.



'ASILMAYA RAZIYIM'
Katil zanlısı Gökçek, mahkemede karar öncesi verdiği son savunmasında "Çok pişmanım. Yaptığım namussuzluk; ibretiâlem olsun diye asılmaya da razıyım. Ölümü hak ediyorum" dedi. Gökçek'in "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla yargılandığı dava ise devam ediyor.



'ONA MÜJDEYİ VERDİK'
Katil zanlısı Gökçek'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması sonrası Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, "Adalet yerini buldu. Adaletin verdiği karar yanan yüreğimize bir nebze su serpti. Katilin cezası belli olduktan sonra annesiyle birlikte kızımın mezarına gidip ona müjdeyi verdik" dedi.

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Sıla’nın katiline ağır müebbet hapis cezası
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