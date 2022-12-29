Sıla’nın katiline ağır müebbet hapis cezası

Giresun'da 16 Şubat'ta eski nişanlısı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in (21), tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada Sıla Şentürk'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu. Gökçek'e "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamadı.Katil zanlısı Gökçek, mahkemede karar öncesi verdiği son savunmasında "Çok pişmanım. Yaptığım namussuzluk; ibretiâlem olsun diye asılmaya da razıyım. Ölümü hak ediyorum" dedi. Gökçek'in "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla yargılandığı dava ise devam ediyor.Katil zanlısı Gökçek'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması sonrası Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, "Adalet yerini buldu. Adaletin verdiği karar yanan yüreğimize bir nebze su serpti. Katilin cezası belli olduktan sonra annesiyle birlikte kızımın mezarına gidip ona müjdeyi verdik" dedi.