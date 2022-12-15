Sıla’ya çarpan sürücü kusurlu bulundu

SILA ÖNÜME ÇIKTI

Havanın karanlık ve sisli olduğu belirten Yağcı, yaklaşık 80 kilometre hızla gittiğini ve yaya geçidinde Sıla'ya çarptığını belirtti. Yağcı, Sıla'nın önüne çıktığını, kornaya ve frene bastığını ancak tepki vermediğini ifade etti. Sıla'nın kulağında kulaklık veya başka bir şey olduğunu aktaran Yağcı, "Yaya geçidi ile benim aramda yaklaşık 2-3 metre mesafede bir anda siyah giyimli kafasında montunun kapüşonu takılı olan bir çocuk önüme çıktı. Bende korna ve frene bastım. Ancak çocuk hiç tepki vermedi. Tahmince kulağında kulaklık vb. bir cihaz vardı beni çaldığım kornayı duymadı. Bu arada 70-80 km. hızında ilerliyordum. Yerler yağmur yağması nedeniyle ıslaktı bu sebeple araç durmadı kaydı, sol tarafa manevra yaptım ancak kurtaramadım. Aracın sağ ön tarafından çocuğa çarptım" dedi.

Yağcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Çarptıktan sonra aracım savrulmaya devam etti ve yaya geçidinin yaklaşık 6-7 metre ilerisinde araç durdu. Çocuk tek başınaydı. Üzerinde reflektif tarzı herhangi bir ışık yansıtıcı bir malzeme yoktu. Zaten çocuğu üzerindeki siyah giysiden dolayı son anda fark ettim" ifadelerini kullandı.