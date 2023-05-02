Haberler Yaşam Haberleri Sıla’ya doğum günü sürprizi
Giriş Tarihi: 2.5.2023

Sıla’ya doğum günü sürprizi

AA
Sıla’ya doğum günü sürprizi
Hatay'da enkaz altından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kocaeli'de tedavisi süren 9 yaşındaki Sıla Sevim Zitto'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Enkazdan 36 saat sonra kurtarılan ve hastanede sağ el parmakları kesilmek zorunda kalan Sıla'nın tedavisi Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor. Sıla'ya, Gölcük'te yaşayan hayırseverler Mehmet Kanpara, Sadettin Akın, Yasemin Yazan Balcı, Yasin Güner, Ahmet Dönmez ve Salih Ergün doğum günü sürprizi yaptı. Pastasını üfleyen Sıla'ya hediyeler de verildi. Baba Ercan Zitto, hastane personeline teşekkür etti. Zitto, "Tüm Kocaeli yanımızda durdu. Kızıma ve bizlere moral verdi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
İstanbul'da Yüzyılın Mitingi! AK Parti seferberlik ilan etti: Her detayı titizlikle çalışıldı
Kemal Kılıçdaroğlu TEKNOFEST’i hedef almıştı: İBB Atatürk Havalimanı'na giden metroları bu bahaneyle durdurdu!
Belçika-Fransa'da PKK yandaşlarından provokasyon: Oy kullanan Türklere saldırdılar
7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı
Mersin’de HÜDA PAR’a ikinci saldırı: PKK’lı grup silahla ateş açtı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meral Akşener'in siyasi riyakarlığını gözler önüne seren video: Sosyal medyada büyük ses getirdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıla’ya doğum günü sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA