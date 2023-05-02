Sıla’ya doğum günü sürprizi

Hatay'da enkaz altından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kocaeli'de tedavisi süren 9 yaşındaki Sıla Sevim Zitto'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Enkazdan 36 saat sonra kurtarılan ve hastanede sağ el parmakları kesilmek zorunda kalan Sıla'nın tedavisi Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor. Sıla'ya, Gölcük'te yaşayan hayırseverler Mehmet Kanpara, Sadettin Akın, Yasemin Yazan Balcı, Yasin Güner, Ahmet Dönmez ve Salih Ergün doğum günü sürprizi yaptı. Pastasını üfleyen Sıla'ya hediyeler de verildi. Baba Ercan Zitto, hastane personeline teşekkür etti. Zitto, "Tüm Kocaeli yanımızda durdu. Kızıma ve bizlere moral verdi" dedi.